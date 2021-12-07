İşsizlik maaşı vekaletle alınır mı? İşsizlik maaşı başvurusu vekalet ile yapılır mı?

Profesyonel iş akdinin feshedilmesi olan işsizlik, çalıştığı kurum ve kuruluşlardan kendi isteği dışında bir neden ayrılan kişilerin karşılaşabileceği en kötü olaylardan bir tanesi olarak değerlendirilir. Bu olumsuz durumun ardından zaman zaman tedirginliklerle dolu bir süreç başlar. Maddi açıdan kişinin olumsuz etkilenmesinin yanı sıra; manevi anlamda da çeşitli sıkıntılar yaşayabilir. Bu bağlamda da, devlet tarafından işsizlik ödeneği kanun çerçevesinde belirtilen miktarda, belirli süre çerçevesinde yapılmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde tüm süreç açık bir şekilde saptanmıştır. Bu ödeneğe ihtiyacı olan kişiler de, 'İşsizlik maaşı vekaletle alınır mı? İşsizlik maaşı başvurusu vekaletle yapılır mı?' sorusu ile ile konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VEKALETLE YAPILIR MI?

İşsizlik ödeneği ya da maaşı, sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. 'İşsizlik ödeneği başvurusu vekaletle yapılır mı?' sorusu da bu doğrultuda yanıtlanmıştır ve kapsamı bellidir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI VEKALETLE ALINIR MI?

Sigortalı işsizlerin durumu İşsizlik maaşını PTT şubesinden çekmek için uygun değil ise vermiş oldukları vekâlet neticesinde vekâlet verdikleri kişi tarafından verilen vekâletname ile birlikte PTT şubesinden çekilebilir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

Yeni bir iş bulma

İşsizlik Ödeneği

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

Genel Sağlık Sigortası Primleri

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