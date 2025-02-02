İstanbul-Dalaman hava trafiğine milli ‘İRADE’

Yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı "İnteraktif Radar Analizi ve Data Ekranı" (İRADE) İstanbul ile Muğla Dalaman havalimanlarında da kullanılmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen İRADE'nin ilk olarak İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarında devreye alındığını anımsattı. Uraloğlu, "İRADE, İstanbul ile Muğla Dalaman havalimanlarında kullanılmaya başlandı. İRADE'nin Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına kurulumu için çalışmalara başladık. 2025'in ilk yarısında kurulumların tamamlanmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, İRADE'nin uluslararası standartlara uygun, güvenli ve ileri teknoloji bir sistem olduğunu vurguladı.

GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜLEME

Uraloğlu, şunları kaydetti: "Sistem, gerçek zamanlı radar görüntüleme, AWOS, ATIS ve METAR verileri, uçuş planı verileri, NOTAM takibi ve AIP erişimi gibi çeşitli veri kaynaklarını tek bir ara yüzde toplayarak hava trafiği yönetiminde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Kritik bilgileri, tek ekranda basit şekilde gösteren İRADE, hava trafik kontrolörleri için vazgeçilmez. Yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE, kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her geçen gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlıyor."



5G'NİN TEKNİK ALTYAPISI BU YIL TAMAMLANACAK

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 5G ihalesinin bu yıl yapılarak, teknik altyapı çalışmalarına odaklanılacağını bildirdi. Dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye'de de İstanbul Havalimanı dahil 34 noktada izin çerçevesinde denendiğini anımsatan Uraloğlu, 4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti. Uraloğlu, BTK'nin, yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesine ilişkin politika önerilerinin oluşturulması için çalışmalara başladığını dile getirdi.