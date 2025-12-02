İstanbul en güçlü aday... Bakan Yumaklı ev sahipliği için Dünya Su Kongresi’ne gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) tarafından üç yılda bir farklı ülkelerde düzenlenen Dünya Su Kongresi, bu yıl Fas'ın Marakeş şehrinde toplanıyor. 1973 yılından bu yana düzenlenmekte olan Dünya Su Kongresi'nde, dünya çapında su alanında elde edilen deneyimlerin, gelişmelerin yeni bilgi ve araştırma sonuçlarının paylaşılması amaçlanıyor.

Her üç yılda bir farklı bir tema vurgusu ile düzenlenen Dünya Su Kongresi'nin bu yılki teması 'Değişen Dünyada Su: Yenilik ve Adaptasyon' olarak belirlendi. Kongrede, bu tema çerçevesinde iklim değişikliği, insani ve çevresel krizler gibi küresel zorlukların yaşandığı bir dönemde su, doğal ekosistemler, enerji, tarım ve diğer insan faaliyetleri arasındaki dinamik bağlantılar ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 100'e yakın ülkeden katılımın beklendiği kongreye 4 Aralık Perşembe günü katılım sağlayacak. Yumaklı, kongre kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak.