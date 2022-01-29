İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede

Uluslararası
Havalimanları Konseyi (ACI Europe) yolcu sayısı bakımından 2021'de Avrupa'nın en işlek havalimanlarını açıkladı. En yoğun havalimanları arasında Türkiye
'den üç havalimanı yer aldı. Avrupa Kıtası
'ndaki havalimanları geçen yıl, salgın öncesini ifade eden 2019'a oranla 1.4 milyar yolcu kaybı yaşadı. Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve 2020'de 23.4 milyon yolcu ile Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci olan İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl da zirvedeki yerini korudu. İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanı da sıralamada yer aldı. Geçen yıl 280 bin 109 uçağa hizmet veren İGA İstanbul Havalimanı, ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla açık ara Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sıradaki yerini korudu. İstanbul Havalimanı'nı Moskova
'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı ve Fransa
'nın başkenti Paris
'teki Charles De Gaulle Havalimanı takip etti.