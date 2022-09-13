İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Eurocontrol 5-11 Eylül 2022 dönemine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre; Avrupa Kıtası'nda günlük ortalama 30 bin 456 uçuş yapıldı. Bu rakam salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının yüzde 12 gerisinde kaldı.

Söz konusu tarihler arasında İGA İstanbul Havalimanı en yoğun ilk beş havalimanı içerisinde 2019 yılı seviyesini yüzde 7 üzerinde performans gösteren tek havalimanı oldu

İGA İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 351 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın arından bin 320 uçuşla Amsterdam Schiphol ikinci, bin 260 uçuşla Paris Charles de Gulle Havalimanı üçüncü, 1159 uçuşla Frankfurt dördüncü, 1115 uçuşla Londra Heartow Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları (THY) ise günlük ortalama bin 491 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 3'ncü sırada yer alırken network taşıyıcılar arasında ise ilk sırada yer aldı