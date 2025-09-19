İstanbul Havalimanı farkı açıyor

İstanbul Havalimanı, Alman gazetelerinde gündem oldu. İstanbul Havalimanı'nın Amsterdam Schiphol, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow gibi dev rakiplerini geride bıraktığını yazan Alman basını, "İstanbul dünyada ise uçuş sayısı açısından ilk beş havalimanı arasında yer aldı" yorumunu yaptı. İstanbul Havalimanı'nın kısa sürede küresel bir havacılık merkezi haline geldiğine dikkat çeken gazeteler, "Pandemi sonrası değişen yolcu akışlarını fırsata çeviren havalimanı, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney uçuşlarının önemli bir kavşağı haline geldi" diye yazdı. Üç pistin aynı anda bağımsız olarak kullanılabildiğine dikkat çekilen haberlerde, "Bu sayede havalimanının kapasitesi saatte 120 uçuş hareketinden 148'e çıktı. Bu yenilik, hem gecikmeleri azaltıyor hem de Avrupa hava trafiğini daha verimli hale getiriyor" yorumu yapıldı. Havalimanının yılda 200 milyon yolcu hedeflediği belirtilen haberlerde, "Modern radar sistemleri, ileri analiz yazılımları ve uluslararası iş birlikleri sayesinde operasyonel verimlilik en üst seviyeye çıkarılıyor. Analistler, İstanbul Havalimanı'nın yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da hava taşımacılığı vizyonunu ileri taşıdığını vurguluyor. İstanbul, her geçen gün dünyanın dört bir yanındaki yolcular için daha güçlü bir aktarma merkezi haline geliyor" denildi.