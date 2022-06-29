İstanbul Havalimanı’nda global havacılık eğitimleri verilecek

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü International Civil Aviation Organization'ın (ICAO) 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiği ICAO Global Implementation Support Symposium 2022 (Küresel Uygulama Destek Sempozyumu 2022) sempozyumu düzenlendi. Sempozyum kapsamında, İGA İstanbul Havalimanı'nda ACI ile İGA arasında bir eğitim anlaşması imzalandı.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza törenine İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgüt ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar da katıldı. ACI ile İGA arasında yapılan anlaşma kapsamında, İGA İstanbul Havalimanı, eğitim yapılanması İGA Academy üzerinden ACI'ın eğitim programının yeni ortağı oldu. Ortaklık kapsamında ACI ve İGA bölgesel olarak belirlenmiş tüm kursları İGA'nın imkânlarıyla ACI tarafından akredite şekilde verebiliyor. Anlaşma gereği İGA, hem kendi personeline bu kursları verebilecek hem de başvuran diğer ülkelerden kursiyerlere bu eğitimi pazarlayabilecek.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Anlaşma ile ilgili olarak açıklamanda bulunan ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira, "İGA İstanbul Havalimanı üye havalimanlarımızdan biri ve Kadri Samsunlu da ACI World Yönetim Kurulu üyesi olarak yakın zamanda aramıza katıldı. Havalimanlarının yolcularına daha iyi hizmet verebilmesi için perspektifimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 20 yıl içerisinde yolcu sayılarımızı iki katına çıkarmak. Havacılığın çatı kuruluşu olarak, ortak bir zemin oluşturabilmek adına havalimanları, ICAO ve diğer kuruluşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalimanları sektörde çalışma sahasının yüzde 60'ını temsil ediyor.Bu nedenle eğitim programlarımız ile sistemin sosyal ekonomik açıdan kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"KARBON EMİSYONUN AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Uluslararası Sivil Havacılık Örgüt ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar imza töreninde havalimanlarının net sıfır emisyon hedeflerine değinerek şu şekilde konuştu:

"ICAO olarak, küresel karbon emisyonunun azaltılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sözümüzü tutmak için tüm teknik unsurlara sahip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Havalimanları ve hava yolu şirketleri, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüt ettiğini açıkladı. Bundan sonraki süreçte uzun vadeli hedeflerin hayata geçirilmesi için hükümetlere büyük bir sorumluluk düşüyor."