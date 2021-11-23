İstanbul-İzmir Otoyolu çevreci özellikleriyle dikkati çekiyor

YABAN HAYATI İÇİN EKOLOJİK KÖPRÜLER İNŞA EDİLDİ

Yapım çalışmaları başlamadan önce İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahındaki yaban hayatına ait koridorların korunması amaçlandı. Biyolojik çeşitlilik çalışmaları kapsamında tespit edilen bu koridorlar dikkate alınarak yaban hayatın bölünmüşlüğünü engelleyecek ekolojik alt ve üst geçitler inşa edildi.

Yaban hayvanlarının otoyoldan etkilenmeden hayatlarına devam etmeleri ve türlerin devamlılığını sağlayabilmeleri amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili üniversitelerin de görüşleri alınarak Balıkesir'in Savaştepe ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerine yapılan ekolojik üst geçitlerin her biri 40 metre genişliğe ve 50 metre uzunluğu sahip bulunuyor. Ayrıca bu ekolojik üst geçitler bölge ekosistemine uygun peyzaj imalatları ve çitler ile dış etkilere karşı yaban hayatın korunmasına yönelik şekilde yapıldı.

KUŞLAR İÇİN OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HATTINA ÇELİK VİYADÜK İLE BAĞLANAN YOLUN KAVİSLİ HALE GETİRİLMESİ

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan ve bazı türlerin sonbahar, kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünü ağırlıyor.

En son sayımda 236 farklı kuş türüne ev sahipliği yaptığı belirlenen 152 hektar büyüklüğündeki lagün, özellikle "Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi" sayesinde herkesin kuşları izlemesine imkan sağlıyor.