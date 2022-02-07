İstanbul-İzmir Otoyolu yatırımların önünü açtı

Adil Karaismailoğlu, İstanbul
ile İzmir
arasındaki kara yolu ulaşımını 3.5 saate indiren ve binlerce kişinin istihdamını sağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, geçtiği illerin ekonomisine de olumlu katkı sağladığını ve yeni yatırımların önünü açtığını ifade etti. Karaismailoğlu, otoyolun bölgede gündelik hayatı ve ekonomiyi daha da canlandırdığını, yöredeki turizm ile sanayinin gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.
8 YENİ OSB KONUMLANDIRILDI
Otoyolla şehirlere daha kısa mesafede ve hızlı ulaşılmasının bölgedeki turizm faaliyetlerini de hareketlendirdiğini bildiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Proje sonrasında güzergâh üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı, 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı, 61 bin de yatak eklendi. Bölgedeki turizm sezonu daha da uzarken turizm merkezlerinde ziyaretçi sayısı arttı. Proje, üretim sektöründe gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) 8.5 milyar lira katkı sundu. Otoyol güzergâhı üzerinde 8 yeni organize sanayi bölgesi (OSB) konumlandırıldı. Bölgede mevcutta bulunan 13 OSB'de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı." ANKARA
TARIM SEKTÖRÜNE KATKISI OLDU
TARIMDA da gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Adil Karaismailoğlu, bölgenin uygun coğrafi koşulları ve iklimsel özellikleri sayesinde tarımsal faaliyetlerin her koluna yer verildiğini, tarım alanlarında 300 bin dekar ekili alan, üretim hacminde de 408 bin ton artış sağlandığını kaydetti.