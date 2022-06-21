İstanbul’a mayısta gelen yabancı turist sayısı arttı

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en eşsiz şehri İstanbul'umuza mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 264,6. İlk 5 sırada Almanya, İran, Rusya, ABD ve İngiltere yer alıyor." bilgisini verdi.
Dünyanın en eşsiz şehri #İstanbul'umuza #Mayıs ayında 1⃣.4⃣0⃣2⃣.3⃣6⃣6⃣ yabancı #turist geldi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 21, 2022
↗️Geçen yılın aynı dönemine göre artış %2⃣6⃣4⃣.6⃣
İlk 5 sırada #Almanya, #İran, #Rusya, #ABD ve #İngiltere yer alıyor.#TurizmŞehriİstanbul❤️#Turizm pic.twitter.com/Bn21W3ZYpq