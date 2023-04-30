İstanbul’da büyük dönüşüm başladı

Hükümet, asrın afeti olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapı stokunu güvenli hale getirebilmek için kentsel dönüşüm seferberliği başlattı. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için başlatılan 'Yarısı bizden' kampanyası kapsamında vatandaşın evini dönüştürürken ödeyeceği meblağın yarısını devlet karşılayacak. 26 Nisan'da başlayan yüzyılın dönüşüm kampanyasına 4 günde 378 bin 936 bağımsız bölüm için başvuru geldi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kampanyayla ilgili merak edilenleri ve akıllarda kalan soruların cevaplarını hazırladık. Kampanya şartlarından örnek ödeme koşullarına, başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.Son başvuru tarihi 29 Mayıs.Hayır, aranmayacak.2 yıl içinde tamamlanıp, teslim edilecek.Hayır. Sadece malikler başvuru yapacak.Kampanya İstanbul'dan başlayıp, ülke geneline yayılacak.Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.Evet, yapabilir.Evet.Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.Evet, yapılacak.Proje kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.5.250 lira kira, 10.500 lira taşınma yardımı yapılacak.Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun, 5 yıda yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor. Kentsel dönüşüm sürecine dahil olacak vatandaşlara, borçlanacakları miktarda devlet tarafından çeşitli kolaylıklar sağlanacak. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın maliyeti 1.5 milyon lira çıktıysa bunun 750 bin lirasını devlet hibe edecek. Kalan 750 bin lirasını vatandaşın kendisi ortaya koyarak evini yenileyebilecek. Vatandaşlar, yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek.Mülk sahibi 26 Nisan- 29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.Bakanlık uzmanları tarafından binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.Ruhsat alma süreci başlayacak.Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar ülkemizde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladı. 6.6 milyon ev ve işyeri denetimi tamamlandı. Sosyal konut, dönüşüm ve yapı denetim çalışmalarıyla nüfusun yüzde 65'ine denk gelen 55 milyon vatandaş depreme dayanıklı konutlarda yaşıyor. 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor. TOKİ eliyle 37 bin sosyal donatısıyla birlikte 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa edilerek yapı stoku güçlendirildi. 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6.5 milyon konutun yenilenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. İstanbul'da ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 2012 yılında "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" hamlesiyle, 10 yıllık süreçte İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 695 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlandı. Bakanlık eliyle sahada devam eden çalışmalar kapsamında 98 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam ediyor.