İstanbul’da ’MİR Kart’ Toplantısı! Başkan Erdoğan ekonomi kurmayları ile bir araya geldi

ABD ziyaretinin ardından New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, Mir Kart'la ilgili atılacak adımları değerlendirdiklerini belirterek, "Alternatiflere çalışılıyor. İstanbul'da ilgili arkadaşlarımı toplayacağım. Nihai kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL'DA MİR KART TOPLANTISI!

Başkan Erdoğan saat 15.00 civarında Vahdettin Köşkü'nde ekonomi kurmayları ile bir araya geldi. Toplantının gündeminde Mir Kart ile ilgili atılacak adımlar yer alıyor.

Başkan Erdoğan bugün Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan Ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi | Video

Gündemde yer alan Rusya'nın kullandığı Mir sistemi ile ilgili soruya yanıt veren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ele alacağımızı burada açıklarsan bu doğru olmaz. Şimdi bunların hepsini inşallah biraz sonra başlayacağımız toplantıda ele alacağız. Tabii bu sadece bir mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var? Bunların üzerinde duracağız. Neler yapabiliriz? Ne gibi adımlar atabiliriz? Bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz"

MİR SİSTEMİ NEDİR?

Peki Mir sistemi nedir? Mir sistemi hangi ülkelerde kullanılıyor? Türkiye'de hangi bankalar Mir sistemine dahil? Detayları A Para muhabiri Ahmet tunahan Şimşek anlattı.

Türk iş dünyasına yönelik yaptırım tehditlerini sürdüren ABD, Rusya'nın milli kart markası Mir logolu kartları kullandıran 5 tane Türk bankasını hedef aldı. Niçin hedef aldı? Aslında Mir kart sisteminin ne olduğunu anlattığımızda bu soruyu da cevaplamış olacağız.

Öncelikle Mir Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan bir ödeme sistemi ve VISA, Mastercard gibi ödeme sistemlerinin Rus alternatifi diyebiliriz. Mir sistemi için birçok Türk bankası da 2019 Mayıs ayından beri bu kartların kullanımına Türkiye'de izin veriyor.

Hangi bankalar bunlar? İlk olarak Ziraat Bankası bu uygulamayı başlatıyor. Ardından Vakıfbank, Halk Bankası, İş Bankası ve Denizbank da Mir logolu kartları kullandıramaya başlayan bankalardan.

MİR KART SAHİPLERİ HANGİ İŞLEMLERİ YAPABİLİYOR?

Müşteriler Türkiye'deki anlaşmalı bankalardan para çekebiliyorlar

Kart sahipleri pos cihazı üzerinden kartla ödeme yapabiliyorlar

Nakit işlemlerde TL-Ruble dönüşümü aslına göre yapılıyor

Kart sahipleri Dolar ve Euro ile işlem yapamıyor

Rusya Merkez Bankası Mir kartlarının kabul edildiği ülke sayısını 2025'te 20'ye 2030'da da 35'e çıkarmayı hedefliyor.