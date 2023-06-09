İstanbul’da tek boş oda kalmadı

İstanbul bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne kilitlendi. Özellikle stad çevresinde tek bir boş oda kalmazken, oda fiyatları da karaborsaya düştü. Turizm sektörünün önde gelen isimleri Şampiyonlar Ligi için seyahat edenlerin ağırlıklı olarak orta ve üst gelir grubundan olduğunu belirterek, "Futbolsever ortalama 1.500 ila 2.000 bin euro harcama yapıyor" dedi. Turistler, Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini Sultanahmet ve Eminönü gibi yerleri gezerken, kalacak yer olarak ise stada yakın bölgeleri tercih etti. Bu nedenle Arnavutköy-Başakşehir-İkitelli bölgesindeki otellerde neredeyse boş oda kalmadı. Sektör temsilcileri 75 ila 80 milyon euro bandında beklenen ekonomik kazancın 100 milyon euroyu geçtiğini ifade etti. Final için 50 bine yakın futbolseverin ortalama iki gece konaklamalı olarak İstanbul'a geldiği belirtiliyor.Havalimanı sonrası bölgede çok sayıda otel inşa edilmesine rağmen bütün odalarını dolduran bölge otellerinde fiyatlar da katlandı. Geceliği 50 euro olan bazı otellerde son boş odalar 200 eurodan gitti. UEFA Champions League ana sponsoru olan şirketin araştırmasına göre, taraftarlar, gittikleri şehirlerde ortalama 3 gece konaklıyor ve kişi başı toplam ortalama 855 euro kartlı harcama yapıyor. Kartsız harcamalar ile birlikte bu rakam 1.500 euroyu aşıyor.Araştırmada, turistlerin ev sahibi şehirlerdeki kartlı harcama tutarında bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 54, bir sonraki hafta sonuna kıyasla yüzde 41 artış gözlendiğine yer verildi. Ortalama olarak finaller ev sahibi şehirlerde turistlerin kartlı harcamalarını ortalama yüzde 48 artırıyor. İngiliz ve İtalyan turistlerin Türkiye'deki harcama davranışları analiz edildiğinde; İtalyan taraftarların harcamalarının yılın geneline yayıldığını görürken İngilizler daha çok harcama yaptığı da belirlendi.Finalin oynandığı hafta sonunda ev sahibi şehirde sporla ilgili sektörlerdeki (spor malzemeleri mağazaları vb.) harcamalarda önemli artışlar gözlemlenirken, konaklama ve yeme-içme harcamaları da bu noktada öne çıkıyor. Konaklama, restoranlar ve hava ulaşımı oransal olarak en çok harcama artışı görülmesi beklenen kalemlerken, turistlerin İstanbul'daki harcama davranışları ve önceki finallerde görülen sektörel artışlar incelendiğinde ise en çok harcama artışının konaklama, giyim ve restoranlarda görülmesi bekleniyor.UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Yüzlerce ülkede canlı yayınlanacak maçı dünyada 1.5 milyara yakın kişi izleyecek. Uzmanlar finalin İstanbul'un tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.