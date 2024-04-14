İstanbul’un dönüşümüne 66 milyar TL’lik atık katkısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve küresel ölçekte ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi, İstanbul'un kentsel dönüşümüne de önemli katkılarda bulunacak. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Genel Başkanı Ali Rıza Öner, İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 110 milyon ton inşaat atığının ortaya çıkacağının öngörüldüğünü belirterek, "Ortaya çıkacak inşaat malzemeleri atığının ekonomik değeri 66 milyar TL olarak hesaplanıyor. Yani dönüşüm esnasında yıkılacak binalardaki inşaat atıkları ekonomiye kazandırılarak, yine bu kaynak kentsel dönüşümde kullanılacak" dedi. Türkiye'de inşaat malzemeleri toplam satışının yıllık ortalama 500 milyar TL ile Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 12'sine denk geldiğini ifade eden Öner, Türkiye'de üretilen toplam atığın yüzde 40'ının da inşaat sektörü kaynaklı olduğunu belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binalardan çıkacak ahşap, beton, kiremit, seramik, cam, alçı panel, demir ve karışık atıkların ekonomiye kazandırılması sürecini de anlatan Öner, atıkların depolama, ayrıştırma, kırma, yakma ve bertaraf aşamasının ardından dönüşüme tabi tutulduklarını ifade etti. 2000 yılı öncesi inşa edilen binaların yüzde 70'inde yani 67 milyon ton atığa denk gelen 1 milyon 200 bin birimde asbest riski bulunduğunu ifade eden Öner, özellikle dönüşüme bu binaların tabii olması nedeniyle tüm önlemler alınarak dönüşümün öyle yapılmasının önem taşıdığını kaydetti. Öner, "Çıkarılan asbestli malzeme özel kaplı ambalajlarda taşınarak, yine asbest için hazırlanmış hafriyat alanlarına dökülerek yayılımı engellenebilir. Geriye kalan inşaat atığı da bu şekilde sağlıklı bir şekilde ekonomiye kazandırılabilir" diye konuştu.