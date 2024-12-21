İstenmeyen firma mesajlarına önlem

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların telefon ve elektronik postalarına ticari mesajlar gönderen firmalar ile bu bildirimlere aracılık eden bilişim firmaları yani entegratörlere bir dizi yükümlülük getirdi. Bundan böyle tüm entegratörler bakanlıktan yetki belgesi almak zorunda olacak, böylece milyonlarca kişisel ve ticari veriyi elinde bulunduran bu firmalara karşı denetimler artırılmış olacak. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların telefonları ve e-postalarına gönderilen ticari mesajlarda ana aktör olan bilişim firması entegratörlere denetimi sıklaştıracak.Firmaların bir vatandaşa ticari mesaj ya da mail gönderebilmesi için Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden önceden onayını alması gerekirken, onay-ret bildirimlerini de üç iş günü içinde İYS'ye girmesi gerekiyor. Bakanlık, birçok firmanın bu hizmetleri sunabilmek için entegratörlerden hizmet aldığını, ancak bu aracı bilişim firmalarının hiçbir kamu kurumu tarafından denetlenmediğini belirledi. Hal böyle olunca vatandaşın istemediği mesajlar yeterli denetim olmaması nedeniyle kişilere gönderilebiliyordu. Milyonlarca kişisel ve ticari veriyi elinde bulunduran bu şirketlerin ciddi bir siber güvenlik tehdidi barındırdığını belirleyen bakanlık, artık firmaların yetki almadan faaliyet gösterememesine hükmetti.Entegratörlük yetkisi için gerekli şartların yeniden belirlenirken, yetki almak isteyen işletmelerin anonim veya limitet şirket şeklinde kurulması, ödenmiş sermayesinin en az 1 milyon lira olması, şirket ortağı ve yöneticilerinin, çeşitli suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması şartı aranacak. Ayrıca firmaların yazılım, donanım ve sunucu altyapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bir veri tabanında bulunması gerekecek. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden veya belirtilen şartları sonradan kaybeden şirketlere aykırılıkları gidermeleri için 30 günlük süre tanınacağı vurgulanırken, halihazırda entegratörlük hizmeti veren şirketlerin ise entegratörlük yetkisi almak için gerekli belgelerle 31 Mart 2025'e kadar başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.