İstihdamda rekor kırıldı

Geçen yıl, deprem felaketi ve küresel resesyon endişelerine rağmen yüzde 4.5 büyürken yaklaşık 900 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk iki ayında da güçlü performansını sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine göre, işsizlik oranı şubatta, bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 8.7 ile 2013'ün mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.3 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi.İşsizlikte şubat sonu itibarıyla son 1 yıldaki azalış 1.3 puana, son 3 yıldaki azalış ise 4.5 puana ulaştı. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı da şubatta, ocak ayına göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 binle 2016 yılının nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısında son 1 yılda 380 bin, son 3 yılda ise 1 milyon 126 bin kişilik azalış oldu. İstihdam edilenlerin sayısı şubatta 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 binle tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısında son 1 yılda 1 milyon 156 bin, son 2 yılda 2 milyon 428 bin, son 3 yılda ise 4 milyon 768 bin kişilik artış oldu. İşgücüne katılım oranında yüzde 54, istihdam oranında da yüzde 49.3 ile tarihi rekor kırıldı.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 15.6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1.9 puan azalarak yüzde 24.5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16.3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17.6 olarak tahmin edildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik verisinin OVP beklentilerine göre iyi performans gösterdiğini belirterek, "İstihdamımız 32.4 milyonu aşarken, istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şubat ayı verileri ile ilgili olarak, "İstihdam sayımız bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. İstihdam oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 49.3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0.3 puan azalarak yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz. İstihdamımızı artırmak için etkin politikalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.