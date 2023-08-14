İthalata karşı yerli üreticiye koruma

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi ve istihdam artırma hedeflerine yönelik politikaları etkin bir şekilde uygulamaya devam ederken; yerli üreticilerin ithalat kaynaklı dampingli veya menşe saptırmalı haksız rekabete karşı korunması için de tedbirlerini artırıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada uluslararası dış ticaret kurallarına aykırı olarak menşe ve tarife saptırmalarının aktif olarak kullanıldığı belirtilerek, "Türkiye, yerli üreticilerimizi ithalat kaynaklı haksız uygulamalara ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçları ile koruyan ülkeler arasında yer almaktadır. İthalatımızın yüzde 88'lik kısmı hammadde ve yatırım malından oluşmaktadır. Anti-damping tedbirleri çerçevesinde, 1995'ten bu yana toplam 204 tedbir alınmıştır. Ülkemizde halihazırda 126 adet anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirleri yürürlüktedir" denildi.2022 yılında ithalatın 4 milyar dolarlık bölümünün tedbirlere tabi olduğu, 11 ülke menşeli 12 ürün grubunda ise soruşturmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İhracat rakamlarımız yanında, üretim temelli ithalat uygulamamızla ülke ekonomisinin büyümesine, gelişmesine ve toplumsal refaha öncelik verilmektedir."Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile bir araya geldi. Afgan halkının refahını teminen ülkenin kalkınmasına Türkiye'nin olası katkılarıyla ikili ticaret, yatırım ve lojistik konusunda bir görüşme yapan Bolat, Türk iş dünyasının, Afgan iş dünyası ile ilişkilerini derinleştirmek konusunda kararlı olduğunu, Afganistan'da etkin bir şekilde çalışma arzusunda bulunduğunu ifade etti. Görüşmede, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı.