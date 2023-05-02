İzmir- İstanbul- Bakü Mega Teknoloji Koridoru açıldı

İzmir-İstanbul-Bakü Mega Teknoloji Koridoru Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı. Törende, Teknopark İzmir Binası, Teknopark İzmir Kuluçka Merkezi, Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümleri Binası, GSB Yurt Binaları, Rüzgâr Enerjisi Meteorolojisi Araştırma Merkezi, Hücresel Görüntüleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İzmir- İstanbul- Bakü Mega Teknoloji Koridoru resmi olarak açıldı. Bakan Varank yaptığı konuşmada, "Bilişim Vadisi'ni uluslararası marka yapma yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk. Sene sonuna kadar buraya başvuracak ön kuluçka ve kuluçka firmalarından ücret almayacağız" dedi. Bakan Kasapoğlu ise, "Milli teknoloji hamlemizin önemli aşamalarından birini, Bilişim Vadisi'yle İzmir'de açıyoruz. İzmir, bundan böyle milli teknolojinin de öncüsü bir şehir olarak her zamanki gibi öncü olmaya, üretmeye ve en önde koşmaya devam edecek" diye konuştu.