İzmir’de 1404 konut ve 289 iş yeri, hak sahibi depremzedelere teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından inşa edilen 1404 konut ve 289 iş yerinin, hak sahibi depremzedelere teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Murat Kurum, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ikinci yıl dönümünde, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"2 yıl önce bugün! Saat 14.51! 16 saniye! Hiç bir anını unutmadan İzmir'imizde depremin izlerini silmeye çalıştık. Başlattığımız büyük dönüşümle yavrularımızın geleceğe güvenle bakacakları okullar; hemşehrilerimizin sağlıkla oturup çalışacağı ev, iş yerleri inşa ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah memleketimize bir daha deprem acısı yaşatmasın."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. Bakanlık, Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların bulunduğu alanda 1404 konut ve 289 iş yerinin, hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.

Teslim edilmeyen konut bağımsız birim adedinin 15, ticari birim adedinin de 10 olduğu belirtilen açıklamada, Bayraklı'da Şehir Hastanesinin olduğu bölgede 2 bin 816 konut ve 60 iş yeri inşaatlarının etaplar halinde devam ettiği ve yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bakanlık, Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların bulunduğu alandaki 7 adet proje alanını 'Rezerv Yapı Alanı' olarak belirledi. Bu 'Rezerv Yapı Alanları'nın imar planı değişiklikleri TOKİ tarafından hazırlanarak bakanlıkça onaylandı. Bu alanlarda yapı ruhsat süreçleri İzmir İl Müdürlüğünce tamamlandı. Yapı kullanma belgeleri 7 adet proje alanının tamamında düzenlenip onaylandı. Deprem sonrası TOKİ tarafından bölgede 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, 8 derslikli anaokulu, 24 derslikli ilköğretim ve ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı ihalesi gerçekleştirildi. Ayrıca rezerv alanda da 3 bin 657 konut, 68 iş yeri ve 8 derslikli anaokulunun da ihaleleri yapıldı. Bu projelerden; 397 konut ve 2 iş yerinin teslim işlemlerine başlandı. 444 konut, 6 iş yeri ve genel altyapı işlerinin ise iskan ve abonelik işlemleri devam ediyor."

"BİNALARIMIZIN TAMAMI DEPREME DAYANIKLI"

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, İzmir depremi sonrası devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda depremzede vatandaşlarımıza bir an önce sağlıklı ve güvenli konutları ulaştırmak için Sayın Bakanımız Murat Kurum, söz verdi depremzede vatandaşlarımıza. Yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerinde dönüşümünün sağlanması için proje çalışmalarına başlandı. Binalarımızın tamamı depreme dayanıklı yapıdadır. Hak sahiplerimiz, depremzede vatandaşlarımız güvenli şekilde yuvalarında oturabilirler."

"DEVLETİMİZ YANIMIZDAYDI"

Depremde yıkılan evinde eşini kaybeden ve yeni konutu teslim edilen Hatice Baltırak ise Bakan Kurum'a teşekkürlerini sunarak, "Baktım ki evimiz yan yatmış. Eşim balkondaymış, göçüğün altında kalmış. Bir cehennem günüydü. Allah bin kere razı olsun, ayağı taşa değmesin Bakanımız Murat Kurum'un. Onunla beraber çıkardılar. 18 ayda, 20 ayda evlerimiz bitti. Allah razı olsun, devletimiz yanımızdaydı." dedi.

Depremde evi yaşanılmayacak hale gelen ve yeni konutuna 1 yıl içerisinde kavuşan Sırrı Gürler de devletin dört dörtlük iş yaptığını belirterek, "Buranın başlamasıyla bitmesi 1 sene. Yani temel atma ve anahtar teslimi. Biz de 3 ay sonra şubatta anahtarı aldık, nisanda taşındık. Bu devlet başımızdan eksik olmasın. Devlet olmasa perişandık. Sağlam, depreme dayanıklı olduğunu biliyoruz. Malzeme kalitesi çok güzel. Şirin bir evimiz oldu yani. Allah razı olsun." diye konuştu.