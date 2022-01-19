İzmir’den Van’a tekstil atağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Van Valiliği YİKOB tarafından hayata geçirilen Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB'de yatırım kararı alan tekstilciler Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, Vali Mehmet Emin Bilmez İzmirli iş insanlarının ziyareti ve yatırım kararı almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Van'ın değişim ve gelişmeye açık bir il olduğunu söyledi.

TOPLUMSAL SOSYALLEŞME VURGUSU

Van'a yapılacak yatırımın her anlamda önemli olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "Bu yatırımlar sadece ekonomik kalkınma değil, ilimizin toplumsal sosyalleşmesine büyük katkı sunacaktır. Kaynaşmamıza vesile olacaktır. Bu yatırımlar inşallah vizyonumuzu daha da geliştirecektir. İlimizde yapılan yatırımların hayata geçirilmesi noktasında firmalarımıza her anlamda destek vereceğiz" dedi.

İSTİHDAM FIRSATI

Toplantıda Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay ve Van'da yatırım kararı alan tekstil üreticileri, yapacakları yatırımlarda gelinen son durumu ve istihdam sayılarını slayt eşliğinde detaylarıyla anlatarak bilgilendirme yaptılar. Yeni yatırım yapmayı planlayan firma yetkililerine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da bölgenin yatırım potansiyeline ilişkin detaylı bilgi verdi.