Jolly’den Cumhuriyet’in 100. yaşında 100 bin turist

2023 yılı yaz erken rezervasyon gong'unu çalan Jolly, yüzde 50'ye varan indirimlerin yanı sıra tatilin sadece 4'te birini şimdi ödeyip, kalan tutarı tatile üç gün kala tamamlama ve kesintisiz iptal hakkı sunuyor.Cumhuriyetin 100'üncü yaşını yurtdışı açılımını artırarak kutlayacak olan şirket, 2023'te Avrupa'dan ülkemize 100 bin Türk turist getirecek. 2022 yılını başarılı bir performansla kapattıklarını anlatan Jolly Yönetim Kutulu Başkanı Mete Vardar, "Bir önceki yıla göre kişi sayısında yüzde 25, ciroda ise yüzde 100 büyüme oranı yakaladık. 2023'te iç pazarda kişi sayısında 1 milyonu geçeriz. Ciroda ise 6 milyar TL'yi aşarız" diye konuştu.2023'te en güçlü büyümeyi incoming (yurtdışında turist getirme) operasyonlarında sağlayacaklarını anlatan Vardar, "Hedefimiz 2023'te 100 bin, bir sonraki yılda ise 250 bini yakalamak" dedi. Erken rezervasyonun önemine değinen Vardar, "2023'te erken rezervasyon fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 60 daha yüksek. Bu fiyat sezonda yüzde 100'ün de üzerine çıkacak" şeklinde konuştu.Jolly CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar da bu yıl Jolly mobil uygulamasını devreye aldıklarını belirterek, şunları anlattı: "Uygulamamızı hayata geçirir geçirmez 70 bin kişi indirdi. 2023'te bu sayının 300 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz."