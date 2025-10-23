JP Morgan’dan altın fiyatları için tahmin: 2 katına çıkacak

Bankacılık dışı kesimin altına ayırdığı payın şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6'sına denk geldiğini ifade eden banka, yatırımcılar uzun vadeli tahviller yerine altını riskten korunma aracı olarak kullanmaya devam ederse, bu oranın yüzde 4,6'ya çıkabileceği ve fiyatların buna paralel şekilde yaklaşık 2 kat artabileceği hesaplıyor.