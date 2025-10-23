JP Morgan’dan altın fiyatları için tahmin: 2 katına çıkacak

JPMorgan stratejistleri, altın fiyatları ile ilgili önemli bir değerlendirmede bulunarak yatırımcı ilgisine dikkat çekti. Bankaya göre altın fiyatları önümüzdeki 3 yıl içinde yüzde 110 artabilir.
BÜYÜK YATIRIMCILAR ETKİLEDİ
Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yöneldiğini açıkladı. Analistler altının son sert düşüşünü perakende yatırımcıların değil, vadeli işlem sözleşmelerinde kâr realizasyonu yapan algoritmik fonların etkilediğini ifade ettiler.
Bankacılık dışı kesimin altına ayırdığı payın şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6'sına denk geldiğini ifade eden banka, yatırımcılar uzun vadeli tahviller yerine altını riskten korunma aracı olarak kullanmaya devam ederse, bu oranın yüzde 4,6'ya çıkabileceği ve fiyatların buna paralel şekilde yaklaşık 2 kat artabileceği hesaplıyor.
TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Goldman Sachs da altın için 2026 sonu fiyat hedefini ons başına 4.900 dolar olarak koruyor ve merkez bankaları ile kurumsal yatırımcı talebinden kaynaklanan yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirtiyor.