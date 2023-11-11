Junioshow 14 Kasım’da kapılarını açıyor

Bursa'da bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı Junioshow Fuarı, 14-16 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından BEKSİAD, UTİB ve UHKİB destekleriyle gerçekleştirilen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 19'uncu kez kapılarını açacak.Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde 80'e yakın ülkeden yaklaşık 1.500'e yakın yabancı alıcının ziyaret etmesi beklenen fuar, toplam 30 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Bu yıl fuarda firmalar 2024-2025 yılı bebeçocuk trendlerini belirleyen ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'deki bebeçocuk hazır giyim üretiminin yüzde 50'den fazlasının Bursa'da gerçekleştirildiğini söyledi. Sektörde 4 bine yakın firmanın 80 bin kişiye istihdam sağlandığını aktaran Burkay, "24 alım heyeti düzenledik. Bu heyetlerle 43 ülkeden 11 bini aşkın yabancı alıcı ağırlarken, firmalarımızın toplamda 42 bin iş görüşmesine olanak sağladık. Tüm bu görüşmeler firmalarımızın ihracat yolculuklarına önemli katkılar sağladı" ifadelerini kullandı.Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe hayata geçirdikleri UR-GE projeleriyle Junioshow'u yeni bir vizyonla yeniden Bursa'ya kazandırdıklarını anlatan Burkay, şöyle devam etti: "Sektörün uluslararası düzeyde en önemli buluşmalarından biri olan Junioshow, kısa sürede önemli bir gelişim kaydetti. Bugüne kadar yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçiyle gerçekleştirdiğimiz Junioshow, KFA Fuarcılık organizasyonunda firmalarımızın yeni sezon kreasyonlarını sergiledikleri stantlardan trend alanlarına, sektör profesyonellerinin ve modaya yön veren isimlerin katılımıyla düzenlediğimiz seminerlere kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Kasımda düzenleyeceğimiz Junioshow'da rekor sayıda yabancı alıcı ağırlamayı hedefliyoruz. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, BEKSİAD, UTİB ve UHKİB'e teşekkür ediyorum."