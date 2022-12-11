Asgari ücret zammı için milyonların heyecanlı bekleyişi sürerken, gözler yeni haftada yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'nin en önemli gündem konusu asgari ücrete yapılacak zam olacak. Bilindiği üzere asgari ücret zammı için ilk toplantı 7 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, yarın mı? İşte detaylar;