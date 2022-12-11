Asgari ücret zammı için milyonların heyecanlı bekleyişi sürerken, gözler yeni haftada yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'nin en önemli gündem konusu asgari ücrete yapılacak zam olacak. Bilindiği üzere asgari ücret zammı için ilk toplantı 7 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, yarın mı? İşte detaylar;
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısı 12 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.30'da başlaması bekleniyor.
Toplantının ardından Başkan Erdoğan canlı yayında alınan kararları açıklayacak.
ASGARİ ÜCRET MAAŞ ZAMMI İÇİN İLK VİRAJ!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. TÜRK-İŞ, Başkanlar Kurulu'nu toplayarak asgari ücret stratejisini belirleyecek. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı olarak hesaplanan 7.785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, yıllık yüzde 130'a ulaşan gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıyor. TÜRK-İŞ üyesi sendika başkanları 8.250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade ediyor.
BAKANLIK ASGARİ ÜCRET İÇİN ANKET SONUCU AÇIKLANDI: 7.845 TL RAKAMI ORTAYA ÇIKTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7.845 lira oldu'' denildi.