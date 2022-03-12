Giriş Tarihi: 13.3.2022

Kaçak geçiş cezası yarıya düşecek ZÜBEYDE YALÇIN

Vatandaşların şikâyet ettiği abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme geliyor. Kaçak geçiş cezasının dört kattan, ikiye düşürülmesi gündemde