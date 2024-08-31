Kacır: Tarımsal üretimde Avrupa birincisi olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2024 kapsamında İzmir'de düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finallerinde gençlerle bir araya geldi. Bakan Kacır, T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen ve bugün tamamlanacak organizasyonda finale kalan katılımcıların stantlarını ziyaret ederek, katılımcıların projelerini tek tek dinledi. Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, Türkiye'de de maalesef tarım alanında istihdamda ihtiyaç duyulan insan kaynağına erişmekte güçlük çekildiğini belirterek, "Bu yüzden tarımda akıllı makinelerin kullanımı, robotların kullanımı giderek daha fazla önem ve kıymet kazanıyor. TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlerimiz geliştirdikleri bu ürünlerle, bu sistemlerle kendi girişimlerini kuracaklar hem Türk tarımına hem de küresel düzeydeki tarımsal faaliyetlere önemli katkılar sunacaklar. Türkiye, inşallah Avrupa'nın tarımsal üretimde birinci ülkesi olarak tarım teknolojileri üretiminde de birinci ülkesi olacak. Böylelikle Türk ekonomisine ve aynı zamanda da geleceğimiz için çok stratejik olan tarım sektörüne yine gençlerimiz çok önemli katkılar sunacaklar" ifadelerini kullandı.