Kadın girişimciliğini teşvik edeceğiz

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından 2015 yılında başlatılan ve "Bir Fikrim Var" diyen tüm kadın girişimcilerin yeteneklerini artırmak, nitelikli istihdam oluşturma potansiyelini desteklemek amacıyla her yıl sürdürülen "İnovasyonda Kadın Programı"nın 8. dönem kazananları dün ödüllerini aldı.KADEM İnovasyonda Kadın Kampı'na katılan girişimci kadınlara, profesyonel bir ekip tarafından şirket kurma ve projelerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler verildi. Kamp sonunda 31 girişimci kadının projeleri hakem heyetinin değerlendirmesiyle seçildi. İki ayrı kategoride seçilen 6 başarılı girişimci kadın toplamda 1 milyon TL ödüle layık görüldü. SABAH'ın medya sponsoru olduğu programın ödül töreninde ödülleri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi.KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Lübnan'da telsizlerin ve çağrı cihazlarının infilak ettirilmesiyle düzenlenen suikastlara değindi. Filistin'deki soykırıma benzer olarak insanları hedef alan bu saldırıların, ülkelerin teknoloji alanında söz sahibi olmalarının ve bağımsızlaşmalarının ne denli önemli olduğunu gösterdiğinin altını çizen Bayraktar, Türkiye'nin 'Millî Teknoloji Hamlesi' ile bu alanda ciddi bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Bayraktar, "Türkiye bağımsızlaşma anlamında teknolojide de inovasyonda da her alanda söz sahibi olma anlamında ciddi bir hamle gösteriyor. Milli Teknoloji Hamlesi adında ciddi bir ilerleme yaşanıyor. KADEM olarak biz de İnovasyonda Kadın Programı'nı 'stratejik bir hamle' olarak görüyoruz" dedi.Programa bugüne kadar 2 bin 700 kadının başvurduğunu, 235'ten fazla kadın girişimcinin KADEM kamplarında eğitimler aldığını belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kampların ardından ödüle hak kazananlar arasında 16 kadının kendi şirketini kurduğunu bildirerek şöyle devam etti: "Bizler kadınların yer almadığı bir inovasyon ekosisteminin eksik kalacağını düşünüyoruz. KADEM olarak, sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve kadınları inovasyon süreçlerine daha fazla dâhil etmeyi amaçlıyoruz."Ön Kuluçka kategorisinin birincisi Merkür Savunma Projesi ile Melike Bağcı oldu. Bağcı, projesini SABAH'a anlattı: "İHA'ların güvenliği üzerine araştırmalar yapıyorduk. Mini dronelarla yapılan saldırıların can ve mal kaybına neden olacak şekilde zarar verdiğini gördük. Bunları önlemek için de giyilebilir konsepte bir ürün gerçekleştirdik. Bu sistem, İHA'ları tespit edip onlara karşı karıştırma, aldatma ve onları ele geçirmeye yönelik sinyaller üretiyor."Kuluçka kategorisinin birincisi Helios Bilim ve Teknoloji Projesi ise Gizem Uysal oldu. Uysal şunları aktardı: Endüstriyel baca gazlarında karbondioksit yakalanması ileri teknolojik bir malzeme. Bu malzemeyi geliştirdik. Bu malzeme ile iklim değişikliklerine yönelik adımlar atıyoruz. Karbon emisyonunu azaltacağız. Hepimizin projeleri çok kıymetliydi ama ödül alınca çok heyecanlandım."KADEM, SABAH Gazetesi'ne programın medya sponsoru olduğu ve sunduğu katkılardan dolayı plaket verdi. Gazeteyi temsilen plaketi Muhabir Fatma Damla Kayayerli teslim aldı.