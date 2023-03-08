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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Kadın işletmecilere 5 yılda 100 milyar TL

Kadın işletmecilere 5 yılda 100 milyar TL
Türkiye İş Bankası, yayımladığı "Kadının Güçlenmesi Bildirgesi" ile kadın girişimcilere yönelik programlar, kadınlara kullandırılan mikro krediler, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin finansmanı yoluyla kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman desteği sağlayacağını taahhüt etti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı stratejilerin oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, şöyle dedi: "Deprem felaketlerinin acılarını hep beraber ele ele vererek, dayanışma içinde saracağız. Ülke genelinde kadınlara yönelik 5 yılda sağlamayı taahhüt ettiğimiz 100 milyar TL tutarındaki desteğimiz, deprem bölgesindeki kadınlara katkı sağlayacak ölçüde geniş kapsamlı. Bu sayede afetten etkilenen kadınların hayatlarına dokunmuş, yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olacağız."
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Kadın işletmecilere 5 yılda 100 milyar TL
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