Kadın istihdamı yüzde 32.1’e yükseldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aldıkları tedbirler, hayata geçirilen yasal uygulamalar ve uyguladıkları teşviklerle kadınların iş gücüne katılımları ve kadın istihdamı alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek, "2002 yılında yüzde 27.9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 36.3'e ve kadın istihdam oranı yüzde 25.3'ten yüzde 32.1'e yükselmiştir" dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından MEXT Teknoloji Merkezinde düzenlenen "Sanayide Kadınların Güçlenmesi: Engelleri Aşmak, Geleceği İnşa Etmek" konulu konferansta yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Kadınların adının dahi anılmadığı dönemlerden, karar alma mekanizmaları başta olmak üzere siyasetten spora, ekonomiden çalışma hayatına kadar tüm alanlarda kadınların büyük başarılara imza attığı günlere ulaştık. Hiç kuşkusuz hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda ülkemizin sahip olduğu her kazanımda kadınların çok büyük emeği var." Işıkhan, özellikle son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın istihdamı konusunda projeler geliştirdiklerini ve bu alanda STK'lerin yaptığı çalışmaları ülkenin ekonomik geleceği açısında kıymetli bulduklarını söyledi. Aktif nüfusun tamamını kalkınma ve üretim sürecine katmayan ülkelerin, içerisinde bulunulan küresel şartlar da düşünüldüğünde güçlü bir şekilde ayakta kalmalarının mümkün olmadığını belirten Işıkhan, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta etkin bir şekilde yer almasının ve kadın istihdamının artırılmasının, sürdürülebilir kalkınma adına önemli bir unsur olduğunu vurguladı.