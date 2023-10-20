Kadınlar geleceğe yürüyecek

Kadınlar, Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kutlayacak. 29 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan "100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu", Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenecek ilk yaya organizasyonu olacak. Etkinlik, kadınların geleceğe yürüyüşünü sembolize edecek. Cumhuriyet Kadınları Koşusu kapsamında sponsorlardan sağlanacak kaynakla Darüşşafaka, TOG, TOÇEV, TED, Türkiye Atletizim Vakfı ve Yanındayız Derneği'ne bağış yapılacak. ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, "Cumhuriyetimizin 100. yılını, bu toprakların kahraman kadınlarıyla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kutlayacak olmak, ICA olarak bizim için unutulmaz bir onur" dedi.Koşuya dereceye girenlere toplamda 225 bin TL tutarında ödül verilecek. Koşuya katılmak isteyenler için ön kayıtlar www. cumhuriyetkadinlarikosusu.com adresi üzerinden alınmaya başlandı. Katılımcılar, sporcu kitlerini 27-28 Ekim tarihleri arasında Vadi İstanbul AVM SPX Mega Mağaza ve Ataşehir SPX Mega mağazalarından ve 29 Ekim günü Expo alanından alabilecek.