Kafe ve restoranlarda fırsatçılara geçit yok

Türkiye enflasyonla mücadelesini güçlendirirken yeme-içme sektöründeki fırsatçıların oyunu Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğiyle bozuldu. Restoran ve kafelerin üst üste yaptığı zamlar enflasyonu aşarken vatandaşlar da artık bu duruma isyan etmeye başladı. Bu mekânlarda yaşanan fiyat karmaşasına son noktayı Ticaret Bakanlığı koydu. Konut ve otomobilde yaşanan fırsatçılığa "Dur" diyen bakanlık, şimdi de restoran ve kafelerde fiyat etiketleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı. 1 Ocak'tan itibaren devreye girecek olan yönetmeliğe göre, artık restoran ve kafeler kapı girişine levha asarak, menü ve fiyatı yazacak. Eğer işletme hizmet bedeli ya da küver alıyorsa bunu da belirtecek. Aynı şekilde bu menülerde de açıkça yazılacak. Böylece restoran ve kafelere şeffaflık gelecek, müşteri de sürpriz hesapla karşılaşmayacak, bütçesine uyan yerde oturacak.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, uzun zamandır bu düzenlemenin yapılması için Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini söyledi. Bingöl, "Hem bize hem bakanlığa çok fazla şikâyet geliyordu. Haklılar da... Çünkü aynı sokakta üç kafenin birinde kahve 50 TL, diğerinde 100 TL, bir sonrakinde ise 150 TL'ye satılıyor. Bunların neye göre fiyatlandırıldığı ise belirsiz. Müşteri de fiyat bilmiyor. Yüksek gelince ya tartışma çıkıyor ya da müşteri rezil olmayalım diye ödüyor ancak mağdur oluyor" dedi. Düzenlemenin yeme-içme sektörüne şeffaflık getireceğini anlatan Bingöl, "Artık müşteri ne ödeyeceğini bilecek" diye konuştu.Restoran ve kafeler arasından hizmet rekabetinin artacağını anlatan Bingöl, "Fahiş fiyat devri bitecek, enflasyon frenlenecek. İşletmelerde kalite daha da artacak" şeklinde konuştu. Yönetmeliğe uymayan mekânlara ciddi ceza ve yaptırım geleceğini anlatan Bingöl, "100 bin TL'den başlayan cezalar, iş yeri kapatmaya kadar gidecek" dedi.Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yönetmelikle etiketlerin nerelere konulacağı netlik kazandı. Buna göre, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak ya da takılacak.TURİZM Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, düzenlemenin restoran ve kafelerde şeffaflık getireceğini belirtti. Demirer, "Kapı önüne menü asılması, müşterinin mekâna girmeden fiyatlar hakkında bilgi sahibi olması olası mağduriyetleri önleyecektir. Müşteri kendine uygun olan yeri tercih edecek" ifadelerini kullandı. Pandemiyle restoranların QR kod uygulamasına geçtiğini anlatan Demirer, "Bu uygulama ciddi kağıt tasarrufu sağlıyor, karbon ayak izinin de önüne geçiyor. Ancak yönetmelikte bunun uygulanabilirliği yoruma bağlı kalmış, QR kodlu menünün devamını istiyoruz" dedi.TİCARET Bakanlığı, son dönemde lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapıldığı yönünde tüketici şikâyetlerinde artış görüldüğünü aktardı. Bu mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik ihtiyacı doğduğu belirtildi. Düzenlemeyle tüketicilerin mekâna girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanacak.