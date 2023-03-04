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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Kahramanmaraş’ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Hasan Gezginç, Kahramanmaraş'ta yıkılan binalardan 468 bin ton enkazın kaldırıldığını bildirdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası kentte arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kahramanmaraş'taki çalışmaları ve ekiplerin koordinatörlüğünü yapan Gezginç, depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalarda 2.7 milyon litre yakıt harcandığını söyledi. Rakamların büyüklüğünün yapılan Gezginç, "Yıkılan binalardan 468 bin ton enkaz kaldırıldı. 70 enkazın kaldırma çalışmaları devam ediyor. 118 enkazın kaldırma çalışmaları bitti" dedi.

DEVLET SAHADA
Devletin bütün unsurlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Gezginç, şunla"Tarım ve Orman Bakanlığı benim temsil ettiğim bir bakanlık ama diğer bakanlıklar da kendi üzerlerine düşen vazifeyi yapıyor" dedi.
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Kahramanmaraş’ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı
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