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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Kalkınma ve Yatırım 1 yılda % 90 büyüdü

Kalkınma ve Yatırım 1 yılda % 90 büyüdü
TÜRKIYE Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2022 yılının ilk çeyreğinde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artışla 58 milyar liranın üzerine taşırken, net kârını yüzde 79'luk artışla 353.9 milyon liraya yükseltti. Kredi tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86'lık artışla 42.9 milyar lira seviyesine ulaştı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın kalkınma misyonu doğrultusunda uluslararası kuruluşlardan elde ettikleri kaynakları ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir dönüşümüne hizmet eden yatırımlarla buluşturduklarını söyledi.
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Kalkınma ve Yatırım 1 yılda % 90 büyüdü
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