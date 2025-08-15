Kalkınma Yolu’na 2026’da başlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, bakanlığının bağlı ve ilişkili kuruluşlarında staj yapan öğrencilerle bir araya geldi. Kalkınma Yolu Projesi'nde gelinen son durumun sorulması üzerine de Uraloğlu, "Kalkınma Yolu, daha çok deniz yolundan gelip, Basra Körfezi'ndeki ürünlerin Irak'ın Fav Limanı'ndan ülkemize, ülkemizden de Avrupa'ya gitmesini kapsayan bir proje. Irak tarafında henüz başlamadık. Bu sene başlayacakmışız gibi gözükmüyor, muhtemelen önümüzdeki yıl" dedi.Ulaştırma ve haberleşme altyapısına 23 yılda yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Uraloğlu, Türkiye'de 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını, 2002'de 34 milyon olan yolcu sayısının bu yıl 240 milyona ulaşacağını anlattı.Uraloğlu, Kanal İstanbul ile ilgili bir soruya ise, "Boğazdan yılda 40 bin gemi geçiyor, bu da günlük 120 gemiye denk geliyor. Bu su yolu, dünyanın en tehlikeli su yollarında biridir. Kanal İstanbul bu anlamda yapılması gereken bir projedir. Doğru zamanda doğru finansman kaynaklarıyla Kanal İstanbul'u yapacağız ama bugünün önceliği değil" yanıtını verdi.