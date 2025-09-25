Kalyon Enerji’nin hedefi 5 gigavat kapasite

Kalyon Enerji, 5 yılda toplam 5 gigavat güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesine ve 1 gigavatsaat depolama altyapısına ulaşmayı hedefliyor. Kalyon Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Ata, Türkiye'nin Ortadoğu'dan kuzeye uzanan güçlü bir rüzgâr koridoru üzerinde yer aldığını belirterek, "Bu, mevcutta yaklaşık 15 gigavat olan rüzgâr potansiyelinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Kara rüzgâr kapasitesi en az 100 gigavat, güneş enerjisi potansiyeli ise 300–400 gigavat olarak öngörülüyor. Ancak bugün güneşte kurulu kapasite yalnızca 25 gigavat seviyesinde. Bu kaynakların doğru değerlendirilmesi hem enerji bağımsızlığımız hem de dış ticaret açığımızın azaltılması için kritik öneme sahip" dedi.