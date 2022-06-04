Kalyon Güneş Santrali her yıl binlerce ağacı kurtarıyor

"DAHA YAŞANABİLİR YARINLAR İÇİN"

Murtaza Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV'de üretmekte oldukları enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1.000 megavat gücündeki rüzgâr enerjisi santraliyle de Türkiye'nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Ata, "Yenilebilir enerji, bir çevre meselesi olmanın ötesinde, enerji arz güvenliğinin hayati unsuru haline gelmiştir. Biz bu bakış açısıyla yalnızca bir güne değil, her güne 5 Haziran Dünya Çevre Günü bilinciyle yaklaşıyoruz. Yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

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