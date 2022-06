Kalyon Güneş Santrali her yıl binlerce ağacı kurtarıyor

Kalyon Enerji, doğa dostu ve temiz enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla, her yıl binlerce ağacı kurtarıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle konu hakkında bir açıklama yapan Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "Doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda üretime geçirdiğimiz ve her biri, 1 MW DC'lik olan Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık olarak her yıl 5 bin 600 adet ağaç kurtarırken, yılda bin 500 ton karbondioksit salınımını da engelliyor" dedi.

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamalarının yanında çevresel sürdürülebilirlik konusunda da millî sorumluluk bilinciyle ilerlediklerini belirtti.