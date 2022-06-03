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Giriş Tarihi: 3.6.2022 12:24 Son Güncelleme: 3.6.2022 12:26

Kalyon Enerji'den doğa dostu yatırım: 2 milyon haneye temiz elektrik sağlayacak

AA
Kalyon Enerji’den doğa dostu yatırım: 2 milyon haneye temiz elektrik sağlayacak

Kalyon Enerji'nin, doğa dostu ve temiz enerji kaynaklarına yaptığı yatırımları sürdürdüğü bildirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji, odağına sürdürülebilirlik kavramını koyarak, temiz tabiat, verimli enerji, daha sağlıklı bir dünya için yatırımlarına hız kesmeden devam edecek.

Kalyon Enerji, sürdürülebilir enerjiye duyulan inanç ve ekonomiye katma değer sağlamak vizyonuyla faaliyete soktuğu Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda doğayı iyileştirecek enerji üretiyor.

Kalyon PV, dört farklı aşamadan oluşan güneş paneli üretimini tek çatı altında toplamasıyla dünyanın ilk ve tek üretim tesisi konumunda bulunuyor. Kalyon Karapınar GES'in 2 milyon güneş panelini üreten Kalyon PV, yılda toplam 6 milyon kilovatsaatlik enerji üretecek.

Santral 2022 sonunda tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önlemesinin yanında, 2 milyon haneye de temiz elektrik sağlayacak.

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Açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV'de ürettikleri enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1000 megavat gücündeki rüzgar enerjisi santraliyle de Türkiye'nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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Kalyon Enerji'den doğa dostu yatırım: 2 milyon haneye temiz elektrik sağlayacak
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