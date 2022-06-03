Kalyon Enerji’den doğa dostu yatırım: 2 milyon haneye temiz elektrik sağlayacak

Kalyon Enerji, sürdürülebilir enerjiye duyulan inanç ve ekonomiye katma değer sağlamak vizyonuyla faaliyete soktuğu Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda doğayı iyileştirecek enerji üretiyor.
Kalyon PV, dört farklı aşamadan oluşan güneş paneli üretimini tek çatı altında toplamasıyla dünyanın ilk ve tek üretim tesisi konumunda bulunuyor. Kalyon Karapınar GES'in 2 milyon güneş panelini üreten Kalyon PV, yılda toplam 6 milyon kilovatsaatlik enerji üretecek.
Santral 2022 sonunda tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önlemesinin yanında, 2 milyon haneye de temiz elektrik sağlayacak.
Kalyon Enerji'den milli enerji için büyük teknoloji hamlesi | Video
Açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle görüşlerine yer verilen Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.
Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV'de ürettikleri enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1000 megavat gücündeki rüzgar enerjisi santraliyle de Türkiye'nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.