Kalyon Enerji’den doğa dostu yatırım: 2 milyon haneye temiz elektrik sağlayacak

Kalyon Enerji, sürdürülebilir enerjiye duyulan inanç ve ekonomiye katma değer sağlamak vizyonuyla faaliyete soktuğu Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda doğayı iyileştirecek enerji üretiyor.

Kalyon PV, dört farklı aşamadan oluşan güneş paneli üretimini tek çatı altında toplamasıyla dünyanın ilk ve tek üretim tesisi konumunda bulunuyor. Kalyon Karapınar GES'in 2 milyon güneş panelini üreten Kalyon PV, yılda toplam 6 milyon kilovatsaatlik enerji üretecek.