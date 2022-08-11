Kalyon Holding’ten stratejik işbirliği

Global ölçekli yatırımlarıyla Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasındaki başrol oyuncularından olan Kalyon Holding, enerji alanındaki bilgi birikimini daha yaşanılabilir yarınlar için bölgesine ve dünyaya yaymaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Kalyon Holding, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en hızlı büyüyen yatırım şirketlerinden ve Abu Dhabi Borsası'nda halka açık olan International Holding Company PJSC'nin iştiraki International Energy Holding (IEH) ile enerji alanında stratejik iş birliğine imza attı. Anlaşma ile Türkiye'yi bir üst lige çıkartacak olan Kalyon Holding, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50'sini IEH'ye devredecek. Süreç, ilgili otoritelerin onayının ardından resmi olarak tamamlanacak.Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, söz konusu anlaşmanın sadece iki ülke adına değil, bölgesel çapta da büyük bir öneme haiz olduğunun altını çizdi. Kalyoncu, "IEH ile yaptığımız görüşme ve karşılıklı değerlendirme sonunda, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50'sini devretme konusunda anlaştık" dedi.Anlaşmanın, Kalyon Holding'in global marka olma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olacağına vurgu yapan Kalyoncu, "Enerji sektöründe attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz yatırımlar, bugüne kadar yabancı yatırımcıların ilgisine mazhar oldu. Kurumumuza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olan bu tarihi imza ile inşaat, enerji ve havacılık gibi stratejik alanlarda derinleşmeye ve gıda gibi yeni alanlara girmeye, holdingimizin ve Türkiye'nin bayrağını farklı coğrafyalarda gururla dalgalandırmaya, ülkemize daha çok yatırım yaparak ekonomiye, büyümeye, istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. İklim değişikliği çağımızın belirleyici zorluğu olduğu için, dünyayı sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarımızı sürdüreceğiz" dediCemal Kalyoncu, hisse devrinden elde edilecek tutarın ülkemize kayda değer bir döviz girdisi sağlayacağını belirterek, "Bu gelir sadece sözleşmeye konu olan Kalyon Enerji'ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim tesisi konumundaki Kalyon PV'nin halihazırda 1000 MW olan üretim kapasitesinin 2000 MW'a çıkaracak. Ayrıca, yeni güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi yatırımlarında kullanılacak" dedi. Kalyon Holding daha önce yaptığı önemli yatırımlarla, tek çatı altında 4 fabrika barındıran Kalyon PV'nin başta 500 MW olan üretimini 1000 MW'a kadar çıkarmıştı.SÖZ KONUSU ortaklık anlaşması çerçevesinde, dünyanın enerji alanındaki gelecek tasarımında etkin rol üstlenecek olan Kalyon Holding, Türkiye için ürettiği değeri Kalyon Enerji markasıyla dünyaya taşıyacak. Kalyon Enerji, yerel yatırımlarının yanı sıra uluslararası düzeyde hayata geçireceği bu birliktelik sayesinde, Türk şirketlerinin tüm dünyada pazar payının ve güvenirliğinin artmasında da önemli bir görev üstleniyor.