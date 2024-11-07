Kalyon Karapınar GES’e en iyi yapı ödülü

Kalyon Enerji'nin Konya Karapınar'da yer alan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yönetim Kontrol Binası (SCADA), uluslararası mimarlık projelerinin yarıştığı 17. Dünya Mimarlık Festivali'nde (WAF) "En İyi Yapı" ödülünü kazanarak uluslararası alanda aldığı ödüllere bir yenisini ekledi. Bina, peyzaj, konut, ulaşım ve restorasyon alanında; enerji, ulaşım, bilim gibi 33 kategoride projelerin ödüllendirildiği WAF'da, Kalyon Karapınar GES SCADA binası üretim, enerji ve lojistik kategorisinde dünyanın farklı ülkelerinden ilham verici 10 mimari proje arasından seçilerek "en iyi yapı" ödülüne layık görüldü.Karapınar GES Scada Binası, ekim ayında da Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından iki yılda bir verilen Mimarlık Ödülleri'nde "Yapı Ödülü"ne layık görüldü. Kalyon Karapınar GES Scada Binası, bir başka uluslararası yarışma olan Dezeen Awards 2024'te ise 'Altyapı ve Ulaşım Projeleri' kategorisinde kısa listeye girdi. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar GES, 3.5 milyon güneş paneli ile 20 milyon metrekarelik bir alanda yer alıyor. Tek başına yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılarken, 1.7 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu da önlüyor. SCADA Yönetim Merkezi hem sembol bir mimari hem de pek çok işlevi bir araya getiren bir yapı özelliği taşıyor.