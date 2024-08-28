Kalyon Paralimpik Komitesi’nin sponsoru oldu

Kalyon Holding ve Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin (TMPK) ana sponsoru oldu. Bu stratejik ortaklık, Türkiye'nin paralimpik sporcularına verilen desteği artırmayı ve uluslararası arenada başarılarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, "Paralimpik sporcularımız ülkemizi büyük bir özveri ile temsil ediyorlar. Kalyon Holding olarak Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda millî sporcularımızın yanında olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.