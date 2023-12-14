Kalyon’dan yenilenebilir enerji hamlesi: 5 yılda 10 milyar $ yatırım

International Holding Company iştiraki International Energy Holding'in Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sine ortak olduğunu hatırlatan Kalyon Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Koçar, bu stratejik anlaşmayla gelecek 5 yıl içinde 10 milyar doları aşan yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı değerlendirdiklerini söyledi. Ağustos 2022'de enerjide stratejik bir işbirliğine imza attıklarını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en hızlı büyüyen, dünyanın da en büyük yatırım şirketlerinden olan International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding ile el sıkıştıklarını hatırlatan Koçar, "Bu stratejik anlaşmayla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar doları aşan yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz. Ayrıca, holdingimizin iştiraki olan ve 2020 yılında 500 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon PV'nin kararını aldığı ve çalışmalarına başladığı 2024 yatırımlarının toplam değeri ise 100 milyon dolar" dedi.Bu yıl daha kurumsal ve global bir marka olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Koçar, "Yönetim kurulumuza başkan vekilliği görevi ile kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan gibi değerli bir isim katıldı ve daha da güçlendik. Romanya başta olmak üzere yeni pazarlara girdik. Uluslararası güçlü rakiplerimizi geride bırakarak kazandığımız Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesi kapsamında SNTGN TRANSGAZ ile projenin başlaması için imzalarımızı attık" diye konuştu. Koçar, 2024 yılının küresel arenada marka olma yolculuklarının zirvesine ulaşacakları bir yıl olacağını dile getirdi.Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu faaliyetlerinin merkezine yerleştirerek Kalyon PV'deki yatırımlarılarını artırdıklarına işaret eden Koçar, şunları anlattı: "Kalyon Holdingin güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan, Ar-Ge merkezi ve 4 farklı fabrikasıyla dünyanın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası Kalyon PV, 2023 yılını gerek üretim kapasitesindeki artış gerek imza attığı Ar-Ge çalışmalarıyla çok verimli geçirdi. 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınan Faz-3 yatırımıyla birlikte Kalyon PV'nin toplam kapasitesi 2 gigavata çıktı." Koçar, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni mart ayında yüzde 100 üretim kapasitesiyle açtıklarını belirterek, "Yine Bor, Viranşehir ve Gaziantep'te güneş enerjisi santrallerimizin açılışı için gün sayıyoruz" ifadelerini kullandı.Mustafa Koçar, Kalyon PV'nin geçen aylarda ilk yüksek tonajlı ihracatını ABD'ye gerçekleştirdiğini, şu ana kadar ABD ve Japonya olmak üzere iki ülkeye ihracat yapıldığını dile getirdi. Koçar, "Kalyon PV'de 2024 yılında teknoloji dönüşümümüzü tamamladıktan sonra 2025 yılında 500 megavat ihracat yapma hedefimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.KALYON PV'nin bifacial olarak ürettiği TOPCON panellerin geliştirilmesi çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Koçar, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri seçilmiş okullara güneş paneli kurulumlarına da gelecek yıl başlayacaklarını bildirdi. Koçar, Romanya'da kazandıkları Tuzla- Podişor Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasının da startını vereceklerini söyledi.