Kampanyalar tüketicilere uygun fiyat restoranlara da ciro artışı sunuyor

Yemeksepeti, kullanıcılarına daha erişilebilir ve uygun fiyatlı seçenekler sunma misyonunu benimseyerek, stratejilerini sürekli olarak güncelliyor. Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, sundukları kampanya ve indirimlerle tüketicilerin alım gücünü artırmayı hedeflediklerini vurguluyor. Bu sene başlayan 'Sepette 100TL' indirim gibi kampanyalar hem kullanıcı memnuniyetini artırıyor hem de restoran cirolarında bir artış sağlıyor.Ipsos'un yaptığı Türkiye gündemi araştırmasına göre, her 10 kişiden 7'si alım gücünün azaldığını ve enflasyonun bütçesini etkilediğini belirtiyor. Bu sene öne çıkan "Alım gücü" konusunun 2025 yılında da devam edeceğini söyleyebilirim. Biz de stratejilerimizi bu doğrultuda sürekli güncelliyoruz. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek, bizim için öncelikli görev. Üye restoranlar için de önemli bir ek iş hacmi ve ciro artışı yaratıyoruz. Erişilebilirlik ve uygun fiyatlı seçenekler sunma trendini benimsiyor ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz.Yemeksepeti olarak, kullanıcılarımıza sadece yemek siparişlerinde değil, Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle gibi hizmetlerimizle de geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyoruz.Yemeksepeti Market'te ev ekonomisine katkıda bulunacak geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla alışveriş imkânı sağlıyoruz. Yemeksepeti Mahalle ile de mahalle esnafını destekleyerek kullanıcılarımızın günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarını sağlıyoruz. Joker indirimleri, Yemeksepeti'nin en sevilen kampanya mekanizmalarından biri oldu. Türkiye'deki ilk kişiselleştirilmiş indirim uygulamalarından biri olarak sektöre büyük bir yenilik getiren bu indirim modeliyle, kullanıcılarımızın geçmiş siparişlerine ve aramalarına göre kişiselleştirilmiş indirimler sunarak, onların tercihlerini ve alışkanlıklarını dikkate alıyoruz. Her bir kullanıcımıza özel, memnuniyetlerini artıracak fırsatlar sunuyoruz. Joker indirimleri, kullanıcılarımızın bütçelerine katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Yemeksepeti'nin uygun fiyatlı olma stratejisinin de önemli bir parçası haline geldi. Bu, kullanıcılarımızın Yemeksepeti'ne olan bağlılığını da artırdı ve platformumuzun tercih edilme sıklığını yükseltti. Joker indirimleri devam ederken, dönemsel sepette TL indirim kampanyaları ve Y-Club sadakat programımız gibi ek fırsatlar sunarak kullanıcılarımızı memnun etmeye devam ediyoruz. Yemeksepeti Club ile sadık kullanıcılarımıza minnettarlığımızı göstermek adına her siparişlerinde puan kazanabilecekleri görevler sunduk ve bu puanları indirim kuponlarına dönüştürme imkânı tanıdık. Program başladığı günden bu yana 1.5 milyar TL değerinde indirim kuponu hediye ettik. 2023'te tüm kupon ve indirimlerimizle kullanıcılarımıza toplamda 3.2 milyar TL'lik bir ekonomik değer sunduk.Sepette TL indirim kampanyalarının çıkış noktası, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve uygun fiyatlı seçenekler sunmaktı. Sektörde çok farklı indirim mekanizmaları var fakat Sepette100 tüketicilerin neredeyse en kolay faydalanabildiği indirim mekanizması diyebiliriz. Sene başından bu yana kampanyamıza 30'dan fazla farklı restoran zinciri dahil oldu. Artırmaya devam ediyoruz. Kampanya kapsamında, bugüne kadar Sepette 100 ve Sepette 50 kuponları 9 milyondan fazla defa kullanıldı ve 22 milyondan fazla kişi indirimli yemek yedi. Bu kampanyalar aracılığıyla kullanıcılarımıza toplamda 873 milyon TL değerinde indirim sağladık. Bu rakamlar, kullanıcılarımızın memnuniyetini açıkça gösteriyor. İş ortaklarımız açısından ise indirime dahil olan restoranlar bir önceki senenin aynı dönemine göre daha fazla sipariş alarak cirolarını artırdı. Kampanyalı siparişlerin ortalama tutarı, kampanyasız siparişlere göre yüzde 12.4 daha yüksek oldu. Yemeksepeti'ne gelen her üç ziyaretçiden biri sipariş veriyor. Bu, e-ticaret sektör ortalamasının çok çok üzerinde başarılı bir oran.Sepette kampanyaları, restoran ve iş ortaklarımız için büyük bir değer yarattı. Kampanyaya katılan restoranların cirolarında bir önceki döneme göre yüzde 265'lik bir artış gözlemledik. Bu, restoranlarımızın bu kampanyalar sayesinde daha fazla yeni müşteri çektiğini ve cirolarını ölçüde artırdığını gösteriyor. Kampanyalı siparişler restoranlar için ekonomik bir büyüme sağlarken, kullanıcılarımızın daha geniş bir restoran yelpazesinden faydalanmalarını mümkün hale getirdi. Kısacası Sepette kampanyaları, hem kullanıcılarımız hem de iş ortaklarımız için karşılıklı fayda sağlayan bir ekosistem oluşturdu. Bu kampanyalar sayesinde, kullanıcılarımız uygun fiyatlarla lezzetli yemeklere ulaşırken, restoranlarımız da büyüme fırsatı yakaladı.