Kamu bankalarına sermaye desteği

KAMU bankalarında, bilançoların sağlamlaştırılması ve reel sektöre kredi verme imkânlarının genişletilmesi için sermaye artırımında düğmeye basıldı. Halkbank
ve Vakıfbank
, toplam nakit girişi 13.4 milyar TL olacak şekilde tahsisli sermaye artırım kararı aldı. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, 2 milyar 373 milyon lira olan sermayenin, tahsisli satış yöntemiyle nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 13.4 milyar lira olacak şekilde artırılmasına karar verildiği belirtildi. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamı Türkiye Varlık Fonu
'na satılacak. Sermaye artırımından elde edilecek kaynak, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanmasında kullanılacak.
FİNANSAL GÜCE DESTEK
Vakıfbank ise 3 milyar 905 milyon lira olan sermayesini, 13.4 milyar lira gelir elde edecek şekilde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artıracak. Söz konusu hisseler halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu'na satılacak. Sermaye artırımından elde edilecek fon, mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, bankanın finansal gücünün artırılması ve sürdürülebilir kârlılığın devamlılığının sağlanması amacıyla kullanılacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
da (TKYB), Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu
'ndan 1.5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlayacak.