Kamu işçilerine zam teklifi % 40’a çıktı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 artış olduğunu bildirdi. Hükümetin daha önceki teklifi 11.500 lira taban ücret ve yüzde 30 artış olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerini makamında kabul etti. Müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Atalay, "Bayram bitiminde bir neticeye varırız" dedi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da hükümetin yeni teklifinin önemli bir aşama olduğunu ifade ederek, "Bu teklifi TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak yeteriz bulduk. İnşallah bayram sonu müjdeyi veririz" dedi.