Kanserojen riskli ürünlerin e-ticareti yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile Türkiye'ye getirilmesinin kısıtlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ürün Güvenliği ve Denetimi ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel müdürlüklerince, bazı e-ticaret platformlarında satılan çeşitli ürün gruplarına yönelik denetim ve laboratuvar analizleri yapıldığı belirtildi. İncelenen 182 üründen 148'inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiği, bu gruplarda uygunsuz ürün oranının yüzde 81 olarak belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandığı ifade edildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Açıklamada, bu doğrultuda insan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşımının temini için söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenlemenin Bakanlıkça yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır. Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir. Tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."





TEMU'DAN 8 MİLYON ÇİFT AYAKKABI ALINDI

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret ederek, Çinli e-ticaret devi Temu'dan alınan ayakkabılarda çıkan kanserojen maddelere dikkat çekmişti. Dernek olarak Temu'dan ayakkabı aldıklarını ve bunları laboratuvara göndererek analizini yaptırdıklarını anlatan İçten, ayakkabıların yüzde 50'den fazlasında çok yüksek oranlarda kanserojen maddeye rastladıklarını açıklamıştı. 2024 verilerine göre 8 milyon çift ayakkabının basitleştirilmiş gümrük vergisi kapsamında Temu'dan alındığını kaydeden İçten, "Türkiye'de yıllık 72 milyon çift ithalat olduğu düşünüldüğünde yüzde 10'dan fazlası bu platformdan geliyor. Bu platform ülkede 200 orta ölçekli ayakkabı üretim firmasının kapanmasına sebep oldu. Ülkemize yıllık 200 milyon dolarlık ayakkabı satıyorlar" dedi.