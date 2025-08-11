Kara Kıta’da Türkiye etkisi: Ticaret hacmi 9 kat arttı

Afrika açılımı kapsamında kıtadaki 54 ülkenin 49'unda elçilik açmayı hedefleyen Türkiye'nin hedefine ulaşmasına sadece 5 ülke kalırken, Afrika ülkeleri de Türkiye'deki büyükelçilik sayılarını artırıyor. Bu kapsamda 2008'de 10 olan Ankara'daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı 2024 yılında 38'e yükseldi. Büyükelçiliklerin sayılarının artması ticaretin büyümesini de sağladı. Türkiye'nin 2002 yılında Afrika'yla ticaret hacmi 4.3 milyar dolar düzeyinde iken 2024 yılı sonu itibarıyla 36.6 milyar dolara yükselerek yaklaşık 9 kat arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Afrika kıtasına yönelik kibirli, küçümseyici, buram buram oryantalizm kokan yaklaşımları reddediyoruz. Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Türkiye, Afrika açılımına hız kesmeden devam ediyor. 2005 yılında Türkiye'nin Afrika Birliği'ne (AFB) gözlemci üye kabul edilmesiyle hayata geçirilen ve 2008'de AfB Stratejik Ortaklığıyla ivme kazanan "Afrika Açılım Politikası" ve sonrasında 2013'ten itibaren uygulanan "Afrika Ortaklık Politikası", Türk diplomasisinin kıtadaki varlığı açısından önemli dönüm noktaları oldu.Türkiye'nin 2002'de 12 olan Afrika'daki Büyükelçilik sayısı, 2024'te 44'e yükseldi. Buna karşılık olarak, Afrika ülkeleri de Türkiye'de Büyükelçiliklerini artırdı. 2008'de 10 olan Ankara'daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı geçen yıl 38'e yükseldi. Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinin sayısındaki artış siyasi, ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda başarıyı getirdi.Türkiye Afrika'dan 49 ülke ile Ticari ve Ekonomik İşbirliği ı, 32 ülke ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması, 17 ülke ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, 35 ülke ile Askeri Çerçeve, 21 ülke ile Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, 29 ülkeyle ise Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması imzaladı. 49 Afrika ülkesiyle de İş Konseyi kuruldu.Büyükelçiliklerin açılması ticaretin büyümesine de katkı sağladı. Türkiye'nin 2002 yılında Afrika'yla ticaret hacmi 4.3 milyar dolar düzeyinde iken 2024 sonu itibarıyla 36.6 milyar dolara yükselerek yaklaşık 9 kat arttı. Öte yandan Türkiye'nin Afrika'daki yatırmı ları 2003'te 67 milyon dolar iken 2024'te 10 milyar dolara ulaştıTürk müteahhitler, 2024 yılı sonu itibarıyla Afrika'da toplam 97 milyar dolar değerinde 2 bin 31 proje üstlendi. Türkiyen'in resmi ihracat finansman kuruluşu Türk Eximbank, Afrika Finans Kuruluşu'nun (AFC) daveti üzerine, 2023 yılı Aralık ayında AFCn' in Afrika dışından ilk sermayedarı haline geldi.