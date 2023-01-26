Karadeniz’e ulaşımı hızlandıracak yolun yüzde 70’i tamam

'EN KESTİRME YOL OLACAK'

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Tokat-Niksar arası 49 kilometre olarak planlanmış yolun 30 kilometresi hizmete açıldı. Güzergahtaki Dönekse-Yağmurlu arası zor bir alan, heyelan bölgesi. Şu anda tedbirler alındı. Burada da açık ve kapalı tüneller ile inşaatta son aşamaya gelindi. Büyük bir alanda dolgu yapılıyor. Yaklaşık maliyeti güncel fiyatlarla 6 milyar TL'nin üzerinde bir proje. Şehrimize hayırlı olsun. Tokat'ı Karadeniz'e bağlayan, Karadeniz-Akdeniz aksında en önemli ulaşım yollarından biri. Bittiği zaman Karadeniz'i, Akdeniz'e bağlayan en kestirme yol burası olacak. Yolumuzun şu anda yüzde 70'i tamamlandı. Kamulaştırmadaki zorluklardan dolayı biraz gecikme yaşadık. Kamulaştırma ile işlemler de hızlandı. Kısa zamanda bitirerek, hizmete açacağız" diye konuştu.