Karadeniz’in 6.000 yıllık tarihine ışık tutuluyor

Cengiz Holding'in grup şirketlerinden biri olan ve Türkiye'de cevherden son ürüne kadar üretim yapabilen tek izabe tesise sahip olan Eti Bakır'ın desteğiyle Samsun'da devam eden İkiztepe kazıları, bölgenin altı bin yıllık kültür ve tarihine ayna tutarken, İkiztepe'nin milattan önceki tarihlerden bu yana bakırın ve dokumacılığın merkezi olduğunu da ortaya çıkardı. Kazı çalışmalarında bulunan tüm eser ve buluntular ise Bafra Müzesi'nde sergileniyor. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, "Devletimizin yanı sıra bölgenin en büyük kuruluşlarından biri olan Eti Bakır'ın bu çalışmalarda yanımızda olması ve desteklemesi, bu çalışmaların sürekliliği açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu. İkiztepe'de yürütülen çalışmalara destek olmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi İşletme Müdürü Ali Yılmaz, Cengiz Holding ve şirketlerinin topluma verdiği değere dikkat çekerek, "Bu desteği bir sponsorluktan öte, bu topraklara bir gönül borcu olarak değerlendiriyoruz" dedi.