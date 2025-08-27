Karahan: Temmuzdaki enflasyon artışı geçici

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, temmuz ayında görülen aylık enflasyon artışının geçici olduğunu belirterek, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini, şokların enflasyon sürecini bozmasına izin vermediklerini söyledi. Karahan, faiz adımlarının enflasyon görünümü odaklı ve ihtiyatlı bir şekilde atılacağını vurguladı. Ankara Sanayi Odası'nda sunum gerçekleştiren Karahan, "Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz. Enflasyonda düşüş genele yayılarak devam etmektedir" dedi. Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini söyleyen Karahan, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini vurguladı. Karahan sunumda, "Talepteki dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı vermektedir. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir" ifadelerini kullandı.

TARİHSEL ORTALAMANIN ALTINDA

Sunumunda ekonomik büyümeye yönelik değerlendirmelerde de bulunan Karahan, ekonomideki büyümenin ılımlı şekilde devam ettiğini, istihdam artışının da hizmetler sektörü kaynaklı olduğunu söyledi. Karahan, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasının altında, karşılıksız çek oranının ise temmuzda tarihsel ortalamasına yakın düzeyde olduğunu belirtti. Karahan, konkordato talep eden firmaların ekonomideki payının görece düşük olduğunu da ifade etti. Kredi faizlerinin enflasyon ve beklentilerden etkilendiğini, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini dile getiren Karahan enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinde gerileme yaşandığını, uzun vadeli kredilerin payının ise sıkılaşma döneminde arttığını vurguladı.