Karaismailoğlu açıkladı! Yolcu trafiği yüzde 51 artış gösterdi

Karaismailoğlu, havacılık istatistikleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dünyada havacılık sektöründe yaşanan kaosa rağmen Türkiye'deki havalimanlarının konforlu olduğunu ve sektörün hızla geliştiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, eylül ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 75 bin 114, dış hatlarda 77 bin 63'e ulaştığını belirterek, üst geçişlerle toplam uçak trafiğinin yüzde 14,3 artışla 188 bin 302'ye çıktığını bildirdi.

2019 Eylül ayı uçak trafiğinin yüzde 97'sine ulaşıldığını ifade ede Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılı eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine yaklaştı. Havalimanlarımız toplam yolcu trafiğinde bu yılın eylül ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 93'ü gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği 7 milyon 222 bin, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 128 bin olarak gerçekleşti. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 19 milyon 403 bini aştı."

Karaismailoğlu, toplam havalimanları yük trafiğinin 360 bin tona yaklaştığına işaret ederek, dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'nda uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 5, dış hatlarda 30 bin 86 olmak üzere toplamda 40 bin 91'e ulaştığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 529 bin, dış hatlarda 4 milyon 899 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 428 bin yolcumuzu ağırladık." bilgisini paylaştı.

UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 34,1 ARTIŞ GÖSTERDİ

Bu yılın ocak-eylül döneminde uçak trafiğinin iç hatlarda 595 bin 547, dış hatlarda 533 bin 125 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, böylece üst geçişlerle toplam 1 milyon 413 bin uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre uçak trafiğinin yüzde 34,1 artış gösterdiğine işaret ederek, "Türkiye genelinde havalimanlarımızda iç hatlarda 59 milyon 412 bin, dış hatlarda 78 milyon 287 bin yolcumuza hizmet verdik. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yüzde 51 artış gösterdi ve 138 milyonu aştı. Aynı dönemde, havalimanları yük toplamda 3 milyon ton oldu." değerlendirmesinde bulundu.